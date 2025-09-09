  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica

Wohnquartier Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$4,108
;
10
ID: 28831
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Na prodaju jednosoban stan 104m2 u zgradi Oaza. Stan je pozicioniran na cetvrtom spratu u zgradi koja posjeduje dva lifta i recepciju sa osobljem, visoki plafoni i velika terasa koja gleda na dvorisnu stranu zgrade. Orjentacija Jug Cijena: 3500€ m2

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

