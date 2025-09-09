  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Wohnquartier Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva

Wohnquartier Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$322,743
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28682
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
The fully equipped apartment is located in an attractive part of the Old Bakery complex. It is located on the third floor of a building with excellent structure and organization, overlooking the courtyard. The possibility of purchasing an additional garage space.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$293,403
Wohnviertel Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$998
Wohnviertel Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$3,204
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$123,229
Wohnviertel Three bedroom apartment, 96m2, Master kvart - FOR RENT
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,582
Sie sehen gerade
Wohnquartier Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$322,743
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Alle anzeigen Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$322,743
Stylishly decorated and fully furnished. It is located on the third floor of the building, facing the courtyard. It has two bathrooms, while there is also the possibility of buying a garage space
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$469
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 45m2, na drugom spratu stambene zgrade, na Starom aerodromu.   Strukutra: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Stan se nalazi n…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$164,306
Dvosoban stan od 74m2 nalazi se u novijoj zgradi na Starom Aerodromu. Odlično struktuiran, prodaje se u potpunosti opremljen. Posjeduje split sistem, trpezarija je odvojena od kuhinje, svaka soba ima svoju klimu. Sa strane nalazi se mala ostava od 5m2 i dvorište na korišćenje. Zgrada se n…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen