Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2026

Bauherr: Sobha Realty

Sobha One von Sobha Realty — ist ein neuer Wohnkomplex, in dem Stadt und Natur zusammenwachsen und die Arbeit ein Gleichgewicht mit dem Spiel findet, um « Eins » zu werden. Ein einzigartiges Projekt befindet sich in Sobha-Hartland, einem der attraktivsten Orte in Dubai, und in unmittelbarer Nähe des Zentrums von Dubai und des Ras Al-Khor Wildlife Refuge. Sobha One wird aus fünf miteinander verbundenen Türmen mit einer Höhe von 30 bis 66 Stockwerken bestehen. Unter den 2700 angebotenen Apartments befinden sich Apartments mit 1-4 Schlafzimmern sowie Maisonetten mit 2 und 4 Schlafzimmern. Der Wasch- / Hauswirtschaftsraum ist im Standardsatz aller Einrichtungen enthalten, und das Zimmer des Dienstmädchens ist in 3 + -Einheiten vorhanden. Die Apartments mit 1,5 Schlafzimmern in Sobha One verfügen ebenfalls über ein Büro. Von Panoramafenstern und Balkonen aus können die Bewohner den Blick auf die Kristalllagunen, das Naturschutzgebiet Ras Al-Khor sowie den 18-Loch-Golfplatz genießen, der das Gebiet vor die Türme führt und sich als Neuankömmlinge anzieht, So sind die Neuankömmlinge. und professionelle Spieler.