New residence Elysee with a swimming pool and a spa, JVC, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €340,859

82–128 m² 2

Kapitulation vor: 2025

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Vincitore Volare – ist ein luxuriöser Wohnkomplex in der Region Arjan, der von zeitloser Architektur im viktorianischen Stil inspiriert ist. Der zum Verkauf stehende Wohnkomplex umfasst 372 Wohneinrichtungen: Studios und drei Arten von Apartments – Classic und Premium mit 1 Schlafzimmer sowie Luxus mit 2 Schlafzimmern. Das Vincitore Volare-Gebäude besteht aus 13 Wohnflächen, einem Unterhaltungsbereich auf dem Dach, drei Parkplätzen und einem Erdgeschoss. Infrastruktur: Auf der ersten Ebene werden Kliniken, ein Bowlingzentrum, Geschäfte und Unterhaltungsmöglichkeiten funktionieren. Die Bewohner des Projekts können viele der Premium-Annehmlichkeiten genießen, darunter: - Infinity-Pool mit Orten zum Entspannen; - ein Whirlpool; - Kinderbecken; - Sky Gardens und Sky Lounge; - Grillplatz; - Fitnessstudio; - Raum für Meditation und Yoga; - Spa; - tropischer Garten mit einem Teich und einem 6 m hohen Wasserfall; - ein Baumhaus; - Kinderspielzimmer; - Lounge für Haustiere; - Orte für Familien im Freien; - Konferenzräume und Lounges; - Golfplatz. Ort: Das Vincitore Volare befindet sich in Arjan mit einer gut entwickelten Infrastruktur und vielen Unterhaltungsbereichen. Innerhalb von 15 Minuten zu Fuß befinden sich folgende Infrastrukturen und Erholungsorte: - Kindergärten Happy Bees Early Learning Center und Smart Start Kindergarten; - Safa Community School; - Mediclinic Parkview Hospital, Genesis Healthcare Center und Krankenhäuser und Kliniken des Neuro Spinal Hospital; - Loyal Minimart, Grandiose Hypermarket Arjan, Nesto Market Al Arjan und Garden Gate Lebensmittelgeschäft für Lebensmittel; - Wundergarten – der größte Garten der Welt, in dem großformatige Kompositionen aus Blumen, Bäumen und Büschen präsentiert werden; - Dubai Butterfly Garden – ein Schmetterlingsgarten mit etwa 15.000 Insekten; - Cafés und Restaurants Khaanabadosh, Grill Master Restaurant, Food Park Restaurant, Pind Da Dhaba Restaurant Arjan und Slice of Paradise. Unterhaltungs- und Einkaufszentren sind 20 Autominuten entfernt: - Dubai Hills Mall, Circle Mall JVC, First Avenue Mall und Arabian Ranches Retail Mall; - Dubai Autodrome, auf dem Auto- und Kartenrennen stattfinden; - Der Els Club in Dubai Sport City und der Arabian Ranches Golf Club; - Global Village und IMG Worlds of Adventure; - Reitclub Dubai Polo & Equestrian Club.