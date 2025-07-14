Wohnung in einem Neubau SAAS HILLS



🏢 Exklusive Wohnanlage in Dubai Science Park (Lieferung IVQ 2027)

Dubai Science Park ist ein renommiertes Gebiet für Wissenschaft und Technologie. Die Wohnung dieses Niveaus ist hier selten, was eine hohe Nachfrage nach Miete garantiert.

Projektlieferung: IV. Quartal 2027.

Hauptvorteile:

• High ROI: Der projizierte Mietertrag beträgt 8-12% pro Jahr.

• Eine einzigartige Architektur: Zwei Türme mit gebogenen Linien, inspiriert von der Natur der Wüste.

• Ausgezeichnete Verkehrsanbindung: 1 min bis Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, 20-22 min bis Dubai Marina und Downtown.

• Bereich der Zukunft: Rund um - internationale Büros, Schulen und Pläne - die Eröffnung einer U-Bahn-Station.

• Flexible Zahlungspläne: 40/60, 50/50, 60/40 Systeme sind mit einer Anzahlung von 20% + 4% (DLD) verfügbar.

Die Infrastruktur des Komplexes:

• Dachpool mit Sandstrand, Kinderbecken.

• Fitnesscenter, Yogastudio, Sauna.

• Padlplatz, Basketballplatz, Laufbänder.

• Clubhaus, Kaffeehäuser, Kino (Innen und Freiluft).

Verfügbare Lose (Preise sind angegeben "von"):

• Studio: von 49,2 qm - $292,000

• 1-Zimmer: von 85.7 qm - $464,100

2-Zimmer: ab 202.5 qm - $835,100

3-Zimmer: von 275,5 qm - $1,2 Millionen

Stadthäuser und Sky Villas: von 3 Schlafzimmern.

Eigenschaften: Voll- oder Teilmöbel, VLED-Luftreinigungstechnik, hochwertige Oberflächen.

Ich arbeite mit 15+ Ländern weltweit. Ich werde flüssige Immobilien in Oman, Kambodscha, Vietnam, Thailand, Georgien, Bulgarien, Montenegro und anderen Ländern auswählen