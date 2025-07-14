  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau SAAS HILLS

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$292,018
BTC
3.4734960
ETH
182.0607747
USDT
288 713.6720237
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
10
ID: 33287
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    33

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour

Über den Komplex

🏢 Exklusive Wohnanlage in Dubai Science Park (Lieferung IVQ 2027)

Dubai Science Park ist ein renommiertes Gebiet für Wissenschaft und Technologie. Die Wohnung dieses Niveaus ist hier selten, was eine hohe Nachfrage nach Miete garantiert.
Projektlieferung: IV. Quartal 2027.

Hauptvorteile:

• High ROI: Der projizierte Mietertrag beträgt 8-12% pro Jahr.
• Eine einzigartige Architektur: Zwei Türme mit gebogenen Linien, inspiriert von der Natur der Wüste.
• Ausgezeichnete Verkehrsanbindung: 1 min bis Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, 20-22 min bis Dubai Marina und Downtown.
• Bereich der Zukunft: Rund um - internationale Büros, Schulen und Pläne - die Eröffnung einer U-Bahn-Station.
• Flexible Zahlungspläne: 40/60, 50/50, 60/40 Systeme sind mit einer Anzahlung von 20% + 4% (DLD) verfügbar.

Die Infrastruktur des Komplexes:

• Dachpool mit Sandstrand, Kinderbecken.
• Fitnesscenter, Yogastudio, Sauna.
• Padlplatz, Basketballplatz, Laufbänder.
• Clubhaus, Kaffeehäuser, Kino (Innen und Freiluft).

Verfügbare Lose (Preise sind angegeben "von"):

• Studio: von 49,2 qm - $292,000
• 1-Zimmer: von 85.7 qm - $464,100
2-Zimmer: ab 202.5 qm - $835,100
3-Zimmer: von 275,5 qm - $1,2 Millionen
Stadthäuser und Sky Villas: von 3 Schlafzimmern.

Eigenschaften: Voll- oder Teilmöbel, VLED-Luftreinigungstechnik, hochwertige Oberflächen.

Ich arbeite mit 15+ Ländern weltweit. Ich werde flüssige Immobilien in Oman, Kambodscha, Vietnam, Thailand, Georgien, Bulgarien, Montenegro und anderen Ländern auswählen

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
