Complex of townhouses Camelia with a private beach, Damac Hills 2, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €225,317

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Q Gardens Lofts – Premium-Multi-Unit-Komplex, der sich am Jumeirah Village Circle ( JVC ) befindet, einer der beliebtesten Familiengemeinden Dubais mit entwickelter Infrastruktur. Das AYS Developments LCD umfasst elegante Studios und Apartments mit 1 – 4 Schlafzimmern. Das minimalistische Design des Projekts wird organisch mit den außergewöhnlichen Annehmlichkeiten kombiniert, die den Bewohnern zur Verfügung stehen. Die Projektinfrastruktur umfasst ein Kino, ein Fitnessstudio mit moderner Ausstattung und ein Spielzimmer für Kinder. Auf dem Dach des Komplexes befindet sich ein Landschaftspool mit einstellbarer Wassertemperatur und ein Ruhebereich, der von Zierpflanzen umgeben ist. Darüber hinaus verfügt der offene Bereich der Q Gardens Lofts über einen angelegten Garten, Wanderwege, einen Grillplatz sowie einen Spielplatz und einen Swimmingpool. Q Gardens Lofts bietet eine Sammlung von Studios und Apartments mit hochwertigen Oberflächen und Haushaltsgeräten weltberühmter Marken. Die Wohnfläche variiert zwischen 36 und 443 m2. Die Innenräume sind in einer neutralen Farbpalette gestaltet, die Apartments sind mit stilvollen und funktionalen Möbeln sowie einem durchdachten Beleuchtungssystem ausgestattet. Panoramafenster mit herrlichem Blick auf den JVC-Bereich bieten Zimmer mit gutem Tageslicht. Jede Einrichtung ist mit einem « Smart Home » -System ausgestattet, mit dem Sie die Raumlufttemperatur, Multimedia-Geräte und andere wichtige Funktionen in der Wohnung über eine mobile Anwendung steuern können. Ort: Der Komplex befindet sich im Viertel des Distrikts 13, dessen Infrastruktur alle sozial bedeutenden Einrichtungen umfasst, die für Familien mit Kindern erforderlich sind. Hier stehen gut etablierte Kindergärten, hochwertige Schulen, medizinische Einrichtungen und Einkaufszentren zur Verfügung. In der Nähe finden Sie die beliebten West Zone Fresh Supermarket, die JVC-Supermärkte des Al Madina Market sowie Spinneys und Choithrams mit einer breiten Palette an Qualitätsprodukten und der Möglichkeit, die Lieferung nach Hause zu arrangieren. Dank der günstigen Lage von JVC neben den großen Verkehrsknotenpunkten der Mohammed Bin Zayed Road und der Al Khail Road erreichen die Eigentümer von Studios und Apartments in Q Gardens Lofts schnell die berühmten Sehenswürdigkeiten, Einkaufszentren und Einkaufszentren von Dubai, Restaurants, Hotels und Unterhaltungsmöglichkeiten. So können sie in weniger als einer halben Stunde das zentrale Viertel von Downtown Dubai und die beliebte Spa-Community von Dubai Marina erreichen. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in den VAE an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!