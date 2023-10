Luxury high-rise residence Burj Binghatti Jacob with a swimming pool and a spa center near a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €308,669

113 m² 1

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Urbana 3 - die dritte Phase des großen Wohnkomplexes Urbana - bietet Apartments mit zwei und drei Schlafzimmern in Stadthäusern. Die Apartments verfügen über geräumige Wohnzimmer und offene Küchen mit hochwertigen modernen Oberflächen, große Balkone und Terrassen, private Gärten und Innenhöfe. Alle Apartments werden mit hochwertiger, sauberer Dekoration verkauft. Urbana bietet alles für ein erfülltes Leben: Parks mit Erholungsgebieten, Schwimmbädern, Spielplätzen, Einkaufszentren mit Restaurants, Geschäften, Boutiquen und Unterhaltungsmöglichkeiten, Parkplätze und vieles mehr. Infrastruktur: - Gepflegtes Landschaftsgebiet; - Großes Landschaftsdesign; - Parkflächen mit Gassen und Gewässern; - 18-Loch-Golfplatz; - Pools mit Bereichen zum Bräunen und Erholen; - Medizinische Einrichtungen; - Einkaufszentren; - Restaurants und Bars; - Schönheitssalons; - Spa-Zentren; - Fitnesscenter; - Schule / Kindergarten; - Supermärkte; - Tennisplätze; - Kinderspielplätze; - Parkplatz; - Sicherheit und Videoüberwachung. Ort: - In der Nähe von Bushaltestellen; - In der Nähe von Einkaufszentren; - In der Nähe des Flughafens; - In der Nähe der Schule; - In der Nähe des Golfplatzes. Wirtschaftliche Attraktivität: - Kommission 0%; - Ein Aufenthaltsvisum für bis zu 10 Jahre mit dem Recht auf Verlängerung; - Kapitalrendite von 7%; - Zinsfreier Ratenzahlungsplan; - Hohe Nachfrage nach Mietern; - Nur zuverlässige Entwickler; - Ein sicherer Deal. Plus mit uns arbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Wir erzählen Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in Dubai. - Wir führen kostenlose Konsultationen durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Einkäufe zu finden. - Wir arbeiten ohne Provision. Wir werden für Sie einen sicheren Deal mit dem Entwickler arrangieren. Wir bieten rechtliche Unterstützung!