Damac Hills 2

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €4,58M

Technische Daten Typ - Villa am Strand Größe - 5.000 sq ft Anzahl der Schlafzimmer - 4 Bett Anzahl der Badezimmer - 5 Bäder 30 Minuten von der Innenstadt entfernt 30 Minuten vom Flughafen entfernt Unmöbliert Bald frei Referenznummer. COIN-GHFC-05 Eigenschaften Skyline-Ansicht von Dubai Marina Gut gepflegt Strandzugang Privater Pool Teilweise verbesserter Innenraum Unterschriftenort Über Bereich Grundstücksgröße von 6.500 sqft. mit einer inneren Wohnfläche von 5.000 sqft. Palm Jumeirah ist eines der verschiedenen Projekte, die die Messlatte für das Leben am Wasser, Luxusunterkünfte und moderne Entwicklungen in Dubai höher gelegt haben. Auf der künstlichen Insel gibt es drei prominente Nur-Villen-Gemeinden, darunter Garden Homes. Die Villa befindet sich auf der Krone des palmenförmigen Archipels und ist in hervorragendem Zustand mit einem privaten Garten und Pool gehalten.