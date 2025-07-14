Wohnung in einem Neubau Exklusive Luxuswohnungen mit Zahlungsplan in der Innenstadt von UAQ

Exklusive Wohnungen am Wasser mit Ratenzahlung in der Innenstadt von Umm Al Quwain

Die Innenstadt von Umm Al Quwain ist ein aufstrebendes Ziel am Wasser, das das luxuriöse Wohnen im Emirat neu definieren wird. Dieser pulsierende Stadtteil verbindet die ruhige Schönheit der Küste mit moderner Stadtplanung und bietet direkten Zugang zu unberührten Stränden, gehobenen Wohnhäusern und einer Vielzahl von erstklassigen Lifestyle-Annehmlichkeiten. Mit seinen Apartments mit Meerblick, privatem Strandzugang, Einkaufspromenaden und üppigen Grünflächen ist Downtown Umm Al Quwain so konzipiert, dass es sowohl Ruhe als auch Komfort bietet. Als sich schnell entwickelndes Zentrum bietet es zudem ein starkes Investitionspotenzial und ist damit eine attraktive Wahl für Eigenheimbesitzer und Investoren, die einen unverwechselbaren Lebensstil an der Küste suchen.

Die Wohnungen zum Verkauf in Downtown Umm Al Quwain sind ideal gelegen, nur 5 Minuten von Märkten, Restaurants und allen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens entfernt. 5 Minuten vom Hafen von Umm Al Quwain, 7 Minuten vom Museum von Umm Al Quwain, 8 Minuten vom UAQ-Krankenhaus, 30 Minuten von Al Marjan Island, 45 Minuten vom internationalen Flughafen Ras Al Khaimah, 50 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai und 60 Minuten vom Burj Khalifa und der Dubai Mall.

Das Projekt umfasst eine meisterhaft gestaltete Küstenstadt mit einer Fläche von 25 Millionen Quadratfuß, die luxuriösen urbanen Lebensstil mit ruhigem Leben am Strand verbindet. Das Äußere wird durch elegante Hochhäuser geprägt, darunter ein 42-stöckiges Wahrzeichen, das sich durch klare Silhouetten, natürliche Texturen und eine harmonische Integration in die Küstenlandschaft auszeichnet. Die Anlage verfügt über einen 7 km langen ununterbrochenen Strand und eine 11 km lange Küstenlinie, die durch landschaftlich gestaltete Promenaden, einen Yachthafen und grüne Korridore aufgewertet wird. Etwa 50 % der Stadt sind für offene Grünflächen vorgesehen, darunter Strandparks, Picknickwiesen, Dschungelpfade, ein Zen-Garten mit Yoga-Deck und schattige Entspannungszonen. Die Bewohner genießen erstklassige Annehmlichkeiten wie einen großen Schwimmbad mit Unterwasser-Sitzplätzen und Whirlpool, Spielbereiche für Kinder und Jugendliche, ein Freiluftkino und ein Amphitheater, eine Grillterrasse, essbare und duftende Gärten, einen Irrgarten und einen voll ausgestatteten Fitnessbereich im Freien. Ergänzt wird dieser Lebensstil durch luxuriöse 5-Sterne-Hotels und Resorts, Boutique-Geschäfte, kulturelle Zentren wie ein Museum und ein Kunstviertel, ein Kongresszentrum, erstklassige Büros und Strandcafés – alles verbunden durch eine intelligente, fußgänger- und fahrradfreundliche Infrastruktur, die Nachhaltigkeit und Bewegungsfreiheit fördert.

Das Projekt bietet eine erlesene Auswahl an 1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen, die durchdacht gestaltet sind, um den Alltag durch Raum, Funktionalität und zeitlose Eleganz zu bereichern an. Die Innenräume zeichnen sich durch eine harmonische Mischung aus Küstencharme und zeitgenössischer Raffinesse aus und verfügen über offene Grundrisse, die viel Tageslicht hereinlassen und von jeder Einheit aus einen atemberaubenden, unverbauten Blick auf das Meer, die üppige Vegetation oder die hochwertigen Annehmlichkeiten bieten. Jede Wohnung verfügt über elegante Einbauschränke und moderne Küchen, die mit hochwertigen Haushaltsgeräten ausgestattet sind und Funktionalität mit gehobenem Komfort verbinden. Großzügige private Balkone erweitern den Wohnraum nach draußen, während die Innenräume mit hochwertigen Materialien, weichen Texturen und ruhigen Farbtönen ausgestattet sind, die die Ruhe des Lebens am Wasser widerspiegeln. Ausgewählte Einheiten bieten durch einzigartige Duplex-Grundrisse einen erhöhten Blick vom Podium oder exklusive Perspektiven auf den Horizont. Das Erlebnis wird durch eine zukunftsfähige, intelligente und nachhaltige Infrastruktur noch verstärkt, die Energieeffizienz, umweltbewusstes Design und mühelose Konnektivität fördert – ganz im Einklang mit der langfristigen Vision der VAE für ein grünes urbanes Leben.

UAQ-00011