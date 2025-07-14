  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnquartier Villas and townhouses

Wohnquartier Villas and townhouses

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Zahlung mit Kryptowährung
;
14
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 28036
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Der Wohnbestand des Komplexes umfasst Apartments mit verschiedenen Layouts, die sowohl für Familien als auch für junge Profis konzipiert sind. Die geräumigen, hellen Zimmer zeichnen sich durch ihr gut ausgedachtes Layout aus und schaffen eine gemütliche und funktionale Atmosphäre. Das Projekt achtet auf Details, vom stilvollen Innendesign bis hin zu umweltfreundlichen Materialien und trägt zu einer gesunden und komfortablen Wohnumgebung bei.

Neben Wohngebäuden bietet HAYAT eine entwickelte soziale und Freizeitinfrastruktur: Erholungsgebiete, Sportplätze, Kinderspielplätze und Grünflächen. Dies macht den Komplex nicht nur für einen dauerhaften Aufenthalt, sondern auch für Investitionen attraktiv. So ist das HAYAT-Projekt von Dubai South eine hervorragende Gelegenheit, in einem modernen, komfortablen und vielversprechenden Bereich mit entwickelter Infrastruktur und bequemer Verkehrsanbindung zu leben.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$701,447
Wohngebäude Wohnungen im Ignazio- und Maggio Cipriani-Turm in Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,17M
Wohnanlage High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$7,27M
Wohnanlage Luxury residence Marina Arcade Tower with lounge areas and picturesque views, Dubai Marina, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$579,305
Wohngebäude ELA Residences by Omniyat&Dorchester Collectio
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$11,70M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Villas and townhouses
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage New complex of beachfront villas Coral villas with swimming pools and sea views, Palm Jebel Ali, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of beachfront villas Coral villas with swimming pools and sea views, Palm Jebel Ali, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of beachfront villas Coral villas with swimming pools and sea views, Palm Jebel Ali, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of beachfront villas Coral villas with swimming pools and sea views, Palm Jebel Ali, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of beachfront villas Coral villas with swimming pools and sea views, Palm Jebel Ali, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of beachfront villas Coral villas with swimming pools and sea views, Palm Jebel Ali, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of beachfront villas Coral villas with swimming pools and sea views, Palm Jebel Ali, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$5,16M
Wir bieten helle und moderne Villen mit Terrassen und Balkonen, Gärten, Pools und Panoramablick auf das Meer.Abschluss - 4. Quartal 2027.Ausstattung und Ausstattung im Haus Fenster mit Fußboden-zu-DeckeLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einer ruhigen Gegend direk…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Peninsula FOUR
Wohnanlage Peninsula FOUR
Wohnanlage Peninsula FOUR
Wohnanlage Peninsula FOUR
Wohnanlage Peninsula FOUR
Alle anzeigen Wohnanlage Peninsula FOUR
Wohnanlage Peninsula FOUR
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$979,726
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 49
Fläche 135–181 m²
2 Immobilienobjekte 2
Immobilien in Dubai zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Hilfe beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Luxuriöse Halbinsel vier im Herzen von Dubai mit 1 Schlafzimmer. Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Sie wissen, wie Sie profitabel investier…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
135.0
979,726
Wohnung 3 zimmer
181.0
1,24M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Fleur de Jardin Sky Mansion Burj Binghatti
Wohngebäude Fleur de Jardin Sky Mansion Burj Binghatti
Wohngebäude Fleur de Jardin Sky Mansion Burj Binghatti
Wohngebäude Fleur de Jardin Sky Mansion Burj Binghatti
Wohngebäude Fleur de Jardin Sky Mansion Burj Binghatti
Alle anzeigen Wohngebäude Fleur de Jardin Sky Mansion Burj Binghatti
Wohngebäude Fleur de Jardin Sky Mansion Burj Binghatti
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$8,44M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Repräsentatives Anwesen mit Blick auf den Burj Khalifa und die Skyline der Stadt. Das ultra-luxuriöse Super-Penthouse „Fleur de Jardin Sky Mansion“ besteht aus 6 Zimmern. Die Sky Penthouses mit dem Namen Fleur de Jardin sind eine exklusive Reihe vollgeschossiger Sky Penthouses, die ein unver…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen