Wohnquartier Villas and townhouses

Der Wohnbestand des Komplexes umfasst Apartments mit verschiedenen Layouts, die sowohl für Familien als auch für junge Profis konzipiert sind. Die geräumigen, hellen Zimmer zeichnen sich durch ihr gut ausgedachtes Layout aus und schaffen eine gemütliche und funktionale Atmosphäre. Das Projekt achtet auf Details, vom stilvollen Innendesign bis hin zu umweltfreundlichen Materialien und trägt zu einer gesunden und komfortablen Wohnumgebung bei.

Neben Wohngebäuden bietet HAYAT eine entwickelte soziale und Freizeitinfrastruktur: Erholungsgebiete, Sportplätze, Kinderspielplätze und Grünflächen. Dies macht den Komplex nicht nur für einen dauerhaften Aufenthalt, sondern auch für Investitionen attraktiv. So ist das HAYAT-Projekt von Dubai South eine hervorragende Gelegenheit, in einem modernen, komfortablen und vielversprechenden Bereich mit entwickelter Infrastruktur und bequemer Verkehrsanbindung zu leben.