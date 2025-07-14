  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit noblen Annehmlichkeiten und Zahlungsplan in JVT Dubai

Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit noblen Annehmlichkeiten und Zahlungsplan in JVT Dubai

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$333,156
;
17
ID: 27636
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    40

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Luxuswohnungen mit flexiblem Zahlungsplan im Jumeirah Village Triangle

Jumeirah Village Triangle (JVT) ist eine gut geplante und familienfreundliche Wohnanlage, die von Nakheel entwickelt wurde und strategisch günstig zwischen der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und der Al Khail Road liegt. JVT ist bekannt für seine ruhige Atmosphäre, seine landschaftlich gestalteten Parks und seine moderne Infrastruktur und bietet eine Mischung aus Villen, Reihenhäusern und niedrigen Apartmentgebäuden. Die Bewohner genießen einen ausgewogenen Lebensstil mit guter Anbindung an Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Freizeiteinrichtungen. Die zentrale Lage gewährleistet eine schnelle Anbindung an wichtige Ziele wie Dubai Marina, Jumeirah Lake Towers und Downtown Dubai, was die Gegend zu einer beliebten Wahl für Endnutzer und Investoren macht, die langfristigen Wert in einem wachsenden, gut etablierten Viertel suchen.

Wohnungen zum Verkauf in Jumeirah Village Triangle liegen günstig, nur 4 Minuten von Schulen und Krankenhäusern, 7 Minuten vom Dubai Miracle Garden, 15 Minuten von der Dubai Hills Mall, 17 Minuten von Jumeirah Golf Estates, 20 Minuten von Bluewaters Island und JBR, 23 Minuten von Palm Jumeirah, 26 Minuten vom Burj Khalifa und der Dubai Mall sowie 30 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai entfernt.

Das Projekt zeichnet sich durch ein markantes architektonisches Design aus, das aus zwei skulpturalen Türmen besteht, die sich in einer Symphonie aus Linien und Licht erheben und sowohl kühne Ästhetik als auch emotionale Eleganz verkörpern. Das Äußere wird durch eine radiale Form geprägt, die Bewegung einfängt und durch hochwertige Oberflächen wie Eichenholz, gebürstetes Messing, Travertin-Porzellan und charakteristisches Glasgewebe unterstrichen wird. Ein Turm umfasst 1 Untergeschoss, ein Erdgeschoss, 4 Podiumsebenen, 40 Wohnetagen und 2 Technikgeschosse, während der zweite Turm 2 Untergeschosse, ein Erdgeschoss, 4 Podiumsebenen, 34 Wohnetagen und 2 Technikgeschosse umfasst. Die Bewohner genießen eine außergewöhnliche Auswahl an Annehmlichkeiten, die auf Wellness, Freizeit und modernes Wohnen zugeschnitten sind. Dazu gehören eine luxuriöse Lobby, ein voll ausgestatteter Fitnessraum und ein Fitnesscenter, ein Paddle-Tennisplatz, eine Laufbahn und eine Poolterrasse mit künstlichem Strand. Familien profitieren von speziellen Nass- und Trocken-Spielbereichen für Kinder, während ausgewählte Wohnungen mit Sky-Terrasse über private Pools mit Panoramablick auf die Skyline verfügen. Das Projekt umfasst auch landschaftlich gestaltete Erholungsflächen sowie Einzelhandels- und Einkaufsmöglichkeiten vor Ort und fördert so eine lebendige, in sich geschlossene Gemeinschaftsatmosphäre im Herzen des Jumeirah Village Triangle.

Das Projekt bietet ein raffiniertes Interieur, in dem zeitgenössische Eleganz auf funktionales Design trifft, und umfasst eine große Auswahl an Wohnungen, darunter Studios, Ein-, Zwei-, Drei- und Vierschlafzimmerwohnungen. Jede Wohnung ist durchdacht gestaltet und verfügt über großzügige Grundrisse, raumhohe Fenster und eine raffinierte Palette an Texturen und Oberflächen, die eine ruhige und luxuriöse Atmosphäre schaffen. Ausgewählte Einheiten mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern bieten das seltene Privileg eines privaten Pools auf einem großzügigen Balkon und damit ein exklusives Wohnerlebnis im Resort-Stil. Die Innenräume sind komplett mit Einbauschränken und modernen Haushaltsgeräten in der Küche ausgestattet und garantieren sowohl Stil als auch Komfort. Die Liebe zum Detail zeigt sich in jeder Ecke, von der Verwendung hochwertiger Materialien wie Eichenholz und gebürstetem Messing bis hin zur sorgfältig ausgewählten Beleuchtung und Raumaufteilung, die den Alltag verschönern. Diese Kombination aus Komfort, Design und Funktionalität macht jedes Haus zu einem privaten Rückzugsort inmitten einer pulsierenden urbanen Umgebung.


Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

