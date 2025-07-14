  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnkomplex New residential complex D-Villas with golf and tennis academies, restaurants and shopping malls, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE

Wohnkomplex New residential complex D-Villas with golf and tennis academies, restaurants and shopping malls, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,81M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 27411
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2473665
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 13.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Stellen Sie sich Ihren Morgen vor, beginnend mit einem Blick auf die smaragd Landschaften eines der renommiertesten Golfplätze von Dubai, wo die Stille nur durch Rosten von Blättern und sanfte Konussion eines Balles gegen einen Mashie unterbrochen wird. D-Villas ist eine Verkörperung von Luxus und Gemütlichkeit im Herzen der ikonischen Gemeinde Jumeirah Golf Estates, wo das Leben voller Harmonie, Stil und perfektem Komfort ist. Die architektonische Pracht trifft hier auf raffinierte Funktionalität: geräumige Innenräume mit hohen Decken, ausgedachten Layouts und privaten Gärten.

Die Bewohner von D-Villas erhalten Zugang zu der Infrastruktur, die auf Platz zwei steht: zwei Meisterschaften Golfplätze, Tommy Fleetwood Golf Academy und Tennis 360 Academy, moderne Club Jumeirah Golf Estates mit feinen Restaurants und eleganten Lounge-Bereichen, sowie Spa- und Wellness-Center. Für Outdoor-Enthusiasten gibt es ein Schwimmbad, malerische Parks und Jogging-Tracks, und für den täglichen Komfort - Geschäfte, Supermärkte und zwei geräumige Einkaufszentren direkt in der Gemeinde.

Einrichtungen:

  • zwei Meisterschaft Golfplätze
  • Tommy Fleetwood Golf Academy
  • Tennis 360 Hochschule
  • Jumeirah Golf Estates Clubhaus
  • Feine Restaurants
  • Spa- und Wellnesszentren
  • Schwimmbäder
  • Landschaftsparks und Joggingbahnen
  • Einzelhandel und Supermärkte
  • zwei Einkaufszentren

Abschluss - 4. Quartal 2029.

Zahlungsplan: 60/40

Eigenschaften der Wohnungen

Einbauküchengeräte

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Der Komplex hat eine perfekte Lage: nur wenige Minuten von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Geschäftsbereichen von Dubai entfernt, und umgeben von Ruhe und Grün. Jumeirah Golf Estates gilt zu Recht als einer der besten Standorte der Stadt.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New Sky Views complex of apartments with private swimming pools in the well-developed area of IMPZ (Dubai Production City), Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$188,629
Wohnanlage Fairway Residence
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$160,657
Wohngebäude PG Maison
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$408,450
Wohnanlage Chic Tower
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,27M
Wohnanlage Modern apartments with private pools, in a multi-storey residential complex with developed infrastructure, JVC, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$758,123
Sie sehen gerade
Wohnkomplex New residential complex D-Villas with golf and tennis academies, restaurants and shopping malls, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,81M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage LIV LUX
Wohnanlage LIV LUX
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,11M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 47
Fläche 144–235 m²
2 Immobilienobjekte 2
Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! LIV LUX VON LIV DEVELOPERSLIV LUX – ist ein neuer Wohnkomplex des Ultralux-Segments LIV Developers, strategisch günstig gelegen, nur wenige Schritte vom Strand ent…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
144.0
1,11M
Wohnung 3 zimmer
235.0
2,47M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Electra by Acube Developments
Wohnanlage Electra by Acube Developments
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$208,815
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 42
Gemütliche Wohnungen im neuen Projekt Electra von Acube Developments im beliebten Jumeirah Village Circle (JVC)! Für Leben und Investition! Hohe Erträge aus Investitionen – ab 10 % in $! Wir stellen einen Investorenkatalog zur Verfügung! Liefertermin - 2 Quartale. 2027 Ausstattung: großes …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Lamtara Residence with swimming pools and parks, Umm Suqeim, Dubai, UAE
Wohnanlage Lamtara Residence with swimming pools and parks, Umm Suqeim, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$4,07M
Die Residenz verfügt über Pools, Fitnesscenter, Parks, Kinderspielplätze.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Burj Al Arab, Einkaufszentren, Schulen.Mall of Emirates - 5 Minuten FahrtDubai Marina - 15 AutominutenDubai International Airport - 20 Minuten
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen