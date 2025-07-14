Wohnkomplex New residential complex D-Villas with golf and tennis academies, restaurants and shopping malls, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE

Stellen Sie sich Ihren Morgen vor, beginnend mit einem Blick auf die smaragd Landschaften eines der renommiertesten Golfplätze von Dubai, wo die Stille nur durch Rosten von Blättern und sanfte Konussion eines Balles gegen einen Mashie unterbrochen wird. D-Villas ist eine Verkörperung von Luxus und Gemütlichkeit im Herzen der ikonischen Gemeinde Jumeirah Golf Estates, wo das Leben voller Harmonie, Stil und perfektem Komfort ist. Die architektonische Pracht trifft hier auf raffinierte Funktionalität: geräumige Innenräume mit hohen Decken, ausgedachten Layouts und privaten Gärten.

Die Bewohner von D-Villas erhalten Zugang zu der Infrastruktur, die auf Platz zwei steht: zwei Meisterschaften Golfplätze, Tommy Fleetwood Golf Academy und Tennis 360 Academy, moderne Club Jumeirah Golf Estates mit feinen Restaurants und eleganten Lounge-Bereichen, sowie Spa- und Wellness-Center. Für Outdoor-Enthusiasten gibt es ein Schwimmbad, malerische Parks und Jogging-Tracks, und für den täglichen Komfort - Geschäfte, Supermärkte und zwei geräumige Einkaufszentren direkt in der Gemeinde.

Einrichtungen:

zwei Meisterschaft Golfplätze

Tommy Fleetwood Golf Academy

Tennis 360 Hochschule

Jumeirah Golf Estates Clubhaus

Feine Restaurants

Spa- und Wellnesszentren

Schwimmbäder

Landschaftsparks und Joggingbahnen

Einzelhandel und Supermärkte

zwei Einkaufszentren

Abschluss - 4. Quartal 2029.

Zahlungsplan: 60/40

Eigenschaften der Wohnungen

Einbauküchengeräte

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Der Komplex hat eine perfekte Lage: nur wenige Minuten von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Geschäftsbereichen von Dubai entfernt, und umgeben von Ruhe und Grün. Jumeirah Golf Estates gilt zu Recht als einer der besten Standorte der Stadt.