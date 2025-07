Wohnkomplex BEACHFRONT LIVING BY SELECT GROUP / Six Sense Residences

Six Senses Residences by Select Group – Palm Jumeirah, Dubai.

Die ersten sechs Sensen der VAE Branded Residential Experience.

4 bis 5 Schlafzimmer Penthouses, Sky Villas & Signature Villas | Ultra-Luxury Branded Residences | Q2 2028Completion

Projektübersicht:

Six Senses Residences on Palm Jumeirah rennt Wellness-getriebenen Luxus leben in den VAE. Entwickelt von Select Group in Zusammenarbeit mit den weltberühmten Six Senses Hotels Resorts Spas, ist dies eine seltene Gelegenheit, eine Markenresidenz zu besitzen, die zeitgenössische Architektur, natürliches Design und ganzheitliche Lebensprinzipien verbindet.

Das Hotel liegt am West Crescent von Palm Jumeirah, das Resort und die Residenzen bieten einen erhöhten Insel-Lifestyle, gepaart mit der legendären Six Senses Gastfreundschaft, Zugang zu erstklassigen Wellness-Annehmlichkeiten, und unvergleichliche Aussicht auf das offene Meer, Skyline und The Palm.

Preise ab

🟥 4 Schlafzimmer Sky Villas ~ 308 m2 von 2.500.000€

🟦 5 Schlafzimmer Signature Villas ~ 1.310 m2 ab 30.000.000€



Abschluss: Q2 2028

Starke Kapitalaufwertung und exklusive Eigentumsberechtigung.

Eigenschaften der Residenz:

Designer-Innenräume vermischen natürliche Töne & nachhaltige Materialien.

Umfangreiche Terrassen mit privaten Pools (für Villen & Himmel Villen).

Doppelhöhendecken, bodendeckende Glasfenster.

Smart Home Automation, energieeffiziente Systeme.

Private Eingänge, hohe Privatsphäre Layouts.

Voll ausgestattete Küchen mit hochwertigen Geräten (Gaggenau oder gleichwertig).

Six Senses Lifestyle & Annehmlichkeiten:

Six Senses Spa: über 60.000 qm Wellness- und Biohacking-Einrichtungen.

Hallen- und Außenpools mit Relaxdecks.

Fitnessstudio, Yoga-Studio, Kryotherapie, Langlebigkeit Klinik & IV Lounge.

Bio-Frischrestaurants & Saftbars.

Privates Kino, Zigarrenlounge & Bibliothek.

Concierge, Valet, Housekeeping, Koch-on-Call

Private Strand-Zugang & volle Resort Privilegien.

Standort – West Crescent, Palm Jumeirah

5 min nach Atlantis & Nakheel Mall

15 min nach Dubai Marina & JBR

20 Minuten nach Downtown Dubai & Burj Khalifa

30 min nach Dubai International Flughafen

Wassertaxi-Zugang zu Dubai Harbour & Bluewaters

Für wen das ist: