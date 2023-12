Haben Sie sich schon lange für Investitionen interessiert? Investieren Sie sofort mit einer Rentabilitätsgarantie in Immobilien in den VAE!

- Garantierte Mieteinnahmen durchschnittlich 11%.

- Günstiges Steuerklima 0% für Eigentum und Vermietung.

- Anlegerschutz durch die Aufsichtsbehörden von RERA und DLD.

- Hilfe bei der Erlangung von VNZH.

- Unser Unternehmen ist exklusiver Partner zuverlässiger Entwickler.

- Hochwertiger und ehrlicher Service mit Kundenbetreuung.

- Auswahl der flüssigsten Objekte.

- Hilfe beim Weiterverkauf und Gewinn.



Wohnungen für den Küstenwohnkomplex der Premium-Klasse Muraba Residences auf der Insel Palm Jumeirah.



Die Apartments verfügen über eine geräumig ausgestattete Küche und ein Badezimmer sowie Panoramafenster mit Blick auf den Arabischen Golf und den Horizont des modernen Dubai.



Ausstattung des Wohnkomplexes: Landschaftsstrand 20 Meter, Landschaftspool mit Blick auf den Arabischen Golf, Innengymnastik mit moderner Ausstattung; Vitalitätspool, Dampfbad, überdachter Parkplatz, Concierge-Service.



Das Muraba Residences-Projekt befindet sich in der Nähe von Sehenswürdigkeiten und wichtigen Infrastrukturen:



- Dubai Mall 30 Minuten mit dem Auto;

- The Walk JBR – in 25 Minuten;

- Burj Al Arab – in 25 Minuten;

- Ibn Battuta Mall – in 25 Minuten;

- Mall of Emirates – in 25 Minuten.



Die durchschnittliche Rückzahlung beträgt 5,55% pro Jahr.

Zahlungsplan:

10% - Buchung

90% - innerhalb von 30 Tagen nach der Buchung



Wir sorgen für einen sicheren Deal mit dem Entwickler. Wir bieten rechtliche Unterstützung!