Wohnkomplex New residential complex Camden with access to a wide range of services and amenities, Town Square area, Dubai, UAE

Camden ist eine neue Ausführungsform des modernen Wohnens im Herzen des dynamischen Stadtplatzes. Nur wenige Schritte entfernt befindet sich die grüne Weite des Parks, wo man am Morgen den Gesang der Vögel und das Lachen der Kinder hören kann, und an den Abenden - die Lichter der gemütlichen Cafés knallen. Der Komplex selbst begrüßt Sie mit lakonischer Architektur in einer warmen natürlichen Palette.

Neben den Wohngebäuden gibt es ein modernes Fitnesscenter: hier können Sie den Tag mit einem energetischen Training beginnen und die Morgendämmerung treffen, die Stadt allmählich aufwachen. Etwas weiter entfernt funkelt das Wasser des Pools. Kinderspielplätze werden zu einem Ort endloser Abenteuer, und der Grillplatz sammelt Freunde und Nachbarn für herzhafte Gespräche.

Wenn Sie eine Residenz in Camden kaufen, investieren Sie nicht nur in Quadratmeter, sondern in einen Lebensstil, der Stil, Komfort und ein Gefühl der Freiheit verbindet. Lassen Sie sich leben, wo jeder neue Tag mit frischer Luft, Aussichten und der Wärme eines echten Hauses gefüllt ist.

Zusätzliche Möglichkeiten

Installationen: 50/50

10% - Juni 2025

10% - August 2025

10% - Februar 2026

10% - August 2026

10% - Februar 2027

50% - bei Projektlieferung (März 2028)

Eigenschaften der Wohnungen

Apartments mit 1-3 Schlafzimmern werden zum Kauf angeboten. Innerhalb der Residenzen sind die Küchen bereits mit allen notwendigen Haushaltsgeräten ausgestattet. Offene Layouts füllen die Zimmer mit natürlichem Licht, schaffen eine Atmosphäre der Leichtigkeit während des Tages und Gemütlichkeit am Abend.