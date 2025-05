Wohnkomplex New complex of apartments with private swimming pools Samana Resorts 2, Dubai Production city, Dubai, UAE

Samana Resorts 2 ist das einzigartige Wohnprojekt im Herzen der lebhaften Gegend von Dubai Production City. Es gibt Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern, ausgedacht, um Gemütlichkeit und Komfort zu schaffen. Teilweise Einrichtung kombiniert Lebensbereitschaft und Möglichkeit, das Innere zu Ihrem Geschmack zu schmücken. Geräumige Apartments mit raumhohen Fenstern sind voller Sonnenlicht. Und für diejenigen, die Privatsphäre mögen, gibt es Residenzen mit privaten Pools, ideal für Entspannung.

Die Bewohner können Ruhe und Harmonie genießen, am Infinity-Pool entspannen, in den grünen Gärten spazieren oder in den gemütlichen Lounge-Bereichen entspannen. Für den aktiven Lebensstil gibt es moderne Fitness-Center, Jogging-Tracks unter malerischen Landschaften, eine Sauna und ein Spa-Center. Das Outdoor-Kino wird der Lieblingsplatz für Familienabende und Treffen mit Freunden. Es gibt auch einen sicheren Kinderspielplatz. Der geräumige Grillbereich ist ideal für Partys und Meetings im Freien. Rund um die Uhr Concierge-Services sorgen für maximalen Komfort und Bereitschaft, bei Herausforderungen zu helfen.

Einrichtungen:

Privater Pool in jeder Wohnung

24/7 Conciergeservice

viel Grün

große Terrasse am Pool und Jacuzzi

Kino im Freien

Kinderspielplatz

Fitnesscenter

Grillplatz

Kinderbecken

Dampfbad und Sauna

Jogging-Track

Abschluss - 2. Quartal 2028.

Zahlungsplan: 70/30 (für 5 Jahre nach Übergabe, 0,5 % monatlich).

Eigenschaften der Wohnungen

Halb möbliert

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Suchen in der Nähe Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Dubai Production City bietet Ihnen eine Kombination aus Wohn- und Gewerbeimmobilien. Von hier aus können Sie leicht zu allen wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt gelangen.