Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €350,127

Kapitulation vor: 2026

Bauherr: Sobha Realty

Wir stellen eines der innovativsten und multifunktionalsten Projekte vor, die Dubai je gesehen hat. Es bietet einen luxuriösen Lebensstil in einem der Entwicklungsgebiete der Stadt und bietet Zugang zu endlosen Annehmlichkeiten. Der Komplex wird aus fünf Türmen mit einer Höhe von 30 bis 66 Stockwerken bestehen. Alle Wohnräume werden mit einem Wasch- / Hauswirtschaftsraum ausgestattet, und alle Apartments mit 3-4 Schlafzimmern verfügen über einen Raum für Bedienstete. Einige Wohnungen haben ein Klassenzimmer. Jedes Apartment verfügt über mindestens einen Balkon oder Garten, von dem aus zukünftige Bewohner einen atemberaubenden Blick auf Ras Al Khor, eine Kristalllagune und einen 18-Loch-Golfplatz genießen können, die das Gebiet vor dem Komplex nehmen wird. Bequemlichkeit Himmlische Gärten und Terrassen mit herrlichem Blick auf den Horizont von Dubai, Ras al-Khor und die Kristalllagune. Vollständige Bibliothek Fitnessstudio mit Laufbändern, statischen Fahrrädern, Laufband. Einkaufszentrum Pool für Erwachsene und Kinder Vier miteinander verbundene Innenhöfe Kinderspielplatz 12 Aufzüge in jedem Gebäude Sobha Cafe und Grillplatz. Premium Golf Course Pitch & Putt von Gary Pleyer Exklusives Clubhaus mit erstklassigen Annehmlichkeiten und Terrasse mit Blick auf den Golfplatz Wellness Park, Familienpark, Fitness Park und Erwachsenenpark 8 Millionen Quadratmeter Promenade, 30% der offenen Grünflächen, 2 internationale Schulen Kristalllagune Standort Nur eine 15-minütige Fahrt vom Dubai Center, der Business Bay und dem internationalen Flughafen Dubai entfernt. In der Nähe der kürzlich geplanten U-Bahnlinie, in der Nähe des neu größten Einkaufszentrums und der Indoor-Skipiste der Welt, nur wenige Minuten vom Zentrum von Dubai entfernt. Zugänglichkeit des Transports 6 Minuten zum Sobha Hartland Community-Komplex mit einer Lagune und zwei internationalen Schulen. 10 Minuten zum Naturschutzgebiet Ras Al Khor 10 Minuten zu den Einkaufszentren The Dubai Mall, Festival City Mall 12 Minuten nach Business Bay und Dubai Center 14 Minuten zum Zabil Park, Museum of the Future und Dubai Frame 10 Minuten zum internationalen Flughafen Dubai 3 min zum medizinischen Zentrum von Nadd Al Hammar 20 Minuten zum Burj Khalifa / Stadtzentrum Servicegebühr 20 AED / sq.ft Himmelsterrasse Atemberaubende Ausblicke auf die Stadt öffnen sich von der herrlichen himmlischen Terrasse in jedem Turm. Helle Schattierungen von Themenhöfen und Golfplätzen geben Ihnen ein Gefühl der Gelassenheit, wenn Sie den Horizont bewundern, der in den unzähligen Schatten gemalt ist. Jeder der 5 Türme verfügt über eine Höhle mit einer hohen Lobby, kleinen Grillmöglichkeiten, Entspannung und privaten Partys sowie einen thematischen Innenhof, der im 6. Stock miteinander verbunden ist. Vier Themenhöfe. Halten Sie die Harmonie Ihrer Seele in vier exklusiven Themenhöfen miteinander verbunden. Schwimmen Sie im Pool, bringen Sie sich im Fitnessstudio in Form oder machen Sie einen Spaziergang entlang grüner Gassen mit Landschaftsgestaltung, um den Alltagsstress abzubauen. Weltklasse-Golfplatz Spielen Sie stilvoll Golf auf dem 18-Loch-Gruben- und Patchfeld, von denen jedes von einem berühmten Spieler sorgfältig entworfen wurde.