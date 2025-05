Wohnung in einem Neubau EMAAR Altan at Creek Harbour

ZUKUNFT DER WASSERSTELLUNG Der Hafen von Dubai Creek ist eine einzigartige Ufer-Enklave, wo zeitgenössische Luxus, ruhige Natur und Kreativität zusammenkommen. Mit markanter Architektur, malerischen Wasserblick und dem ruhigen Ras Al Khor Wildlife Sanctuary bietet es eine dynamische Mischung aus Kultur, Handel und Ruhe – die Zukunft des urbanen Lebens zu gestalten. Genießen Sie exklusive Einzelhandelspromenaden, entspannen Sie an der Uferpromenade oder tauchen Sie in lebendige Kulturzentren ein, die alle in Reichweite Ihrer Haustür sind.

Creek / Green Gate Cluster

*Die meisten Standorte

Minuten von der Innenstadt entfernt, Flughafen und schließlich zu DIFC und Scheich Zaid ( wenn die Verbindung zu Business Bay Kreuzung wäre getan )

*In 3,5 Jahren werden wir U-Bahn-Konnektivität in der Gemeinschaft haben und den Wert der Gemeinschaft steigern

*Future Tower und Mall werden viel Einfluss auf die Wertschätzung haben

*Green Gate Distrikt - nur 5 Gebäude in diesem Distrikt (andere Bezirke mit gleicher Fläche - Bachstrand Distrikt hat mehr als 14 Projekte)

*Green Gate Distrikt hat massive Park - 47,947 qm im Bereich (mit 17 Annehmlichkeiten ca.)

* Dieser Cluster wird die erste Schule von Dubai creek Hafen haben

*Aus allen bisher gestarteten Clustern wird dieser maximal grüner und offener Raum haben

Das Leben in Altan ist ein glückseliger Kurzurlaub, wo der Bach schimmert, die Skyline der Stadt inspiriert, und die Natur lädt zum Entspannen ein. Gleiten Sie durch ruhiges Wasser, schlendern Sie durch lebhafte Promenaden und finden Sie Ruhe in üppigen Gärten. In Altan ist das Zuhause mehr als nur ein Ort – es ist ein Erlebnis.

Balance der Arbeit, Spielen & Rest In Altan ist alles, was Sie brauchen, nur Momente entfernt – Grüne Räume, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und mehr, alles in Reichweite für einen verbundenen Lebensstil.

Entwickelt für die Bewegung, Made for Moments At Green Gate, jedes Detail ist für Ihren Komfort und Wohlbefinden. Bleiben Sie aktiv im Fitnessstudio und Multisportplatz, entspannen Sie am Pool oder genießen Sie grüne Rasenflächen und Spielbereiche im Freien mit der Familie. Ob Sie Freunde im BBQ-Bereich hosten, ein lässiges Spiel von Badminton spielen, oder einfach in der ruhigen Umgebung einweichen, ist das Leben hier sowohl für Vibragie und Entspannung konzipiert.

Global Lifestyle Entwickler EMAAR ist ein führender Anbieter im globalen Immobilienmarkt, der seit Jahren zum größten Immobilienentwickler außerhalb Chinas wurde. Sie investieren mit einer der bestbeachteten Marken der Welt*.