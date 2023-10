Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

von €269,427

88–117 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Immobilien in Dubai zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Hilfe beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Gateway II Residences — ist ein moderner Flachwohnturm mit einer glatten Fassade, die die umgebenden Elemente der Natur widerspiegelt. Das Hotel befindet sich auf der belebten Insel Hyat im Zentrum des Gebiets Mina al-Arab, wo sich die Resorts InterContinental und Anantara befinden. Vom Turm aus erreichen Sie bequem die Nachbarinsel, wo Sie Geschäfte, Restaurants im Freien und einen Strandclub finden. Gateway II Residences bietet einen einzigartigen Lebensstil am Strand und kombiniert Natur, Luxus und moderne Praktikabilität perfekt, um ein ruhiges Leben zu fördern und ein ideales Zuhause für Familien und Freunde zu werden. Gateway II Residences, bestehend aus geräumigen, raffinierten Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern, verbinden moderne städtische Raffinesse und natürliche Attraktivität am Meer. Ausstattung: - Lobby / Registrierungsschalter; - Pool, Fitnessraum, Wohnzimmer und Kinderspielplatz; - ungehinderter Zugang zum Strand; - Yachthafen und Damm in der Lagune; - eine große Auswahl an Geschäften und Restaurants; - öffentliche Parks und Spielplätze; - Verbrauchermärkte und Ruheplätze; Ort: Mina Al Arab — ist ein Ort für einen gesegneten Urlaub in der wunderschönen natürlichen Umgebung der unberührten Küste von Ras Al Khaima. Das Gebiet wurde mit Sorge um die Umwelt angelegt, mit unberührten Stränden, zahlreichen Gebieten mit üppigen Parks und Küstenfeuchtgebieten, die sich der Erhaltung und Demonstration ihrer natürlichen Schönheit widmen. Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Fragen zum Kauf von Wohnungen!