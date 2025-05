Wohnkomplex Landmark project Seaside with beaches, hotels and golf courses, Dubai Islands area, Dubai, UAE

Seaside ist eines der größten Projekte in Dubai. Seaside ist ein Wohnkomplex, der die perfekte Kombination aus modernem Komfort und ruhigem Wohnen bietet. Jede Residenz ist mit Panoramafenstern und geräumigen Balkonen mit herrlichem Meerblick ausgestattet. Die Apartments sind mit modernen Sanitär- und Haushaltsgeräten ausgestattet. Die Innenräume der Apartments sind in keiner Weise unterlegen zu denen eines Fünf-Sterne-Resorts. Apartments mit 1-3 Schlafzimmern stehen zum Kauf zur Verfügung. Meerseite von Prestige Man bietet eine Reihe von erstklassigen Annehmlichkeiten für das Wohnen am Strand, einschließlich Parkplatz und Elektrofahrzeugaufladung, eine geräumige Lobby, Pools, Minigolf, Smart Home Technologie und vieles mehr.

Das künstliche Archipel von Dubai Inseln umfasst 5 Inseln, deren Gesamtfläche 17 km2 beträgt, und ihre Küste erstreckt sich bis zu 50 Kilometer. Es gibt mehr als 80 Hotels und Resorts, mehr als 20 km von unberührten Stränden, 9 Marinas, 2 Golfplätze, Themenparks, Wassersportzentren und Strandclubs.

Smart Home System;

Elektroautoladestation;

Pool;

Schwimmbad für Kinder;

Kinderspielplatz;

Minigolf;

BBQ-Bereich;

Gym;

Kino im Freien;

Schlüsselfertige Fertigstellung von Wohnungen;

Die Apartments sind mit Haushaltsgeräten ausgestattet.

Ausstattung und Ausstattung im HausVorteile

Installationen (65/35):

65% – bei der Buchung und während der Bauzeit;

35% – nach Abschluss des Projekts im 4. Quartal 2026.

Dubai Islands Mall – 1 Minute;

Dubai Islands Beach – 6 Minuten;

Dubai Island Marina – 7 Minuten;

Dubai Mall - 15 Minuten;

Dubai International Flughafen – 18 Minuten;

Burj Khalifa – 20 Minuten;

Downtown Dubai – 20 Minuten.

Lage und Infrastruktur in der Nähe