Der Wohnkomplex Golf Club ist eine einzigartige architektonische Konstruktion aus 5 Blöcken. Das Projekt befindet sich im MBR-Stadtgebiet, in der Nähe der Autobahn Ras Al Khor, sodass Sie in 15 bis 20 Minuten schnell in jeden Bereich von Dubai gelangen können. Eine Besonderheit des Komplexes ist ein Weltklasse-Golfplatz (18 Löcher) und individuell gestaltete Sky Gardens, die einen besonderen Raum zum Entspannen schaffen.

Der Komplex bietet Apartments:

1 Schlafzimmer ab 67 m2

2 Schlafzimmer ab 94 m2

3 Schlafzimmer ab 174 m2

4 Schlafzimmer ab 206 m2

Darüber hinaus verfügt der Komplex über Maisonetten mit individuellen Aufzügen:

Duplex mit 4 Schlafzimmern ab 277 m2

< li>Duplex mit 5 Schlafzimmern ab 346 m2

Die Infrastruktur des Komplexes:

Fitnessstudio

Schwimmbad

Golfplatz

Golfclub

Freizeitbereiche

Terrasse

Grillplatz

Yogabereiche

Kinderspielplatz

Cafés und Restaurants

MBR City ist eines der größten gemischt genutzten Viertel in Dubai. Es ist zudem eines der jüngsten Projekte im Emirat, da mit dem Bau im Jahr 2012 begonnen wurde. Die vollständige Realisierung des Bezirks ist für 2030 geplant, mit einer Gesamtfläche von 108 km2. Derzeit verfügt MBR City bereits über eine recht gut ausgebaute soziale Infrastruktur mit Kindergärten, internationalen Schulen, Universitäten und medizinischen Kliniken. Der Masterplan für die Entwicklung des Gebiets umfasst den Bau des größten Einkaufszentrums der Welt, Hotels, Sportzentren, Kliniken und einer U-Bahn-Station.

MBR City beherbergt eine 7 Kilometer lange Lagune, die längste künstliche Lagune der Welt mit kristallklarem Wasser und Sandstränden. Die Gegend ist auch für den größten künstlichen Strand der Welt mit 14 Kilometern Promenaden bekannt. Darüber hinaus verfügt MBR City über einen Radweg (8,3 km), einen Golfplatz, eine Pferderennbahn und ein Naturschutzgebiet.