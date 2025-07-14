Wohnkomplex Primero Residences

Wohnungen im neuen Projekt Primero Residences in der Gegend von Al Furjan! Wohnungen zum Leben und Investieren! Hohe Mieteinnahmen – ab 10 % in $! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Komplett eingerichtete Küche! Ratenzahlungsplan 0 %!
Fertigstellungsdatum – 2 Quartale. 2026
Ausstattung: Schwimmbad, Kleinkinderbecken, Joggingstrecke, Innen- und Außenspielbereiche, Indoor-Spielzimmer, Yoga-Studio, Sauna und Dampfbäder.
Lage:
20 Minuten – Internationaler Flughafen Al Maktoum;
05 Minuten – Einkaufszentrum Ibn Battuta;
10 Minuten – U-Bahnstation Discovery Gardens;
10 Minuten – Blaues Wasser;
10 Minuten – Dubai Marina;
15 Minuten – Palm Jumeirah;
10 Minuten – Burj Al Arab;
20 Minuten – Mall of the Emirates.
Zahlungsplan:
Option 1
10 % – erste Zahlung
40 % – während der Bauphase
50 % – nach Fertigstellung
Option 2
10 % – erste Zahlung
40 % – in der Bauphase
10 % – nach Fertigstellung
34 % – nach Lieferung
Verfügbarkeit Wir stellen Ihnen auf Anfrage verfügbare Wohnungen zur Verfügung!
Wir erzählen Ihnen alles über den Immobilienkauf in den VAE. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, wir beantworten alle Ihre Fragen!