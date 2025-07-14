  1. Realting.com
  Vereinigte Arabische Emirate
  Wohnkomplex Primero Residences

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$246,301
;
10
ID: 19841
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.05.24

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    17

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Über den Komplex

Русский Русский

Wohnungen im neuen Projekt Primero Residences in der Gegend von Al Furjan! Wohnungen zum Leben und Investieren! Hohe Mieteinnahmen – ab 10 % in $! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Komplett eingerichtete Küche! Ratenzahlungsplan 0 %!

Fertigstellungsdatum – 2 Quartale. 2026

Ausstattung: Schwimmbad, Kleinkinderbecken, Joggingstrecke, Innen- und Außenspielbereiche, Indoor-Spielzimmer, Yoga-Studio, Sauna und Dampfbäder.

Lage:
20 Minuten – Internationaler Flughafen Al Maktoum;
05 Minuten – Einkaufszentrum Ibn Battuta;
10 Minuten – U-Bahnstation Discovery Gardens;
10 Minuten – Blaues Wasser;
10 Minuten – Dubai Marina;
15 Minuten – Palm Jumeirah;
10 Minuten – Burj Al Arab;
20 Minuten – Mall of the Emirates.

Zahlungsplan:
Option 1
10 % – erste Zahlung
40 % – während der Bauphase
50 % – nach Fertigstellung
Option 2
10 % – erste Zahlung
40 % – in der Bauphase
10 % – nach Fertigstellung
34 % – nach Lieferung

Verfügbarkeit Wir stellen Ihnen auf Anfrage verfügbare Wohnungen zur Verfügung!
Wir erzählen Ihnen alles über den Immobilienkauf in den VAE. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, wir beantworten alle Ihre Fragen!

Standort auf der Karte

Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Transport
Freizeit

Zurück zu
