Maya V by London Gate

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €495,000

67–414 m² 4

Kapitulation vor: 2026

Society House – ein neuer Premium-Wohnkomplex des Entwicklers Invest Group Overseas. Der luxuriöse 52-stöckige Turm befindet sich in einem der zentralen Bereiche des Emirats Downtown Dubai und bietet den Bewohnern maximalen Komfort. Dieses Projekt umfasst eine große Auswahl an Immobilien, die von den anspruchsvollsten Käufern geschätzt werden: eine exklusive Sammlung von mehr als 400 Immobilien. Studios und Apartments mit 1-3 Schlafzimmern werden nach Wahl der Käufer angeboten, deren Fläche zwischen 32 und 263 Quadratmetern variiert. Ursprüngliche architektonische Lösungen betonen die Premium-Natur des Wohnkomplexes: Die Struktur sieht aus wie das Pflanzen strenger geometrischer Formen, die symmetrisch zueinander sind. Exklusive Architektur beleuchtet das Society House und macht es zu einem echten Perlenbereich. Das Layout jeder Residenz bietet einen eigenen Balkon, und Umkleidekabinen und Einbauschränke verleihen dem Wohnraum Komfort. Einige Residenzen haben einen Personalraum und ein persönliches Büro. Die besten Annehmlichkeiten stehen den Bewohnern des Premium-Komplexes zur Verfügung: Sportplätze. 25 Meter Infinity Pool. Kinderspielplätze. Eingebautes Fitnessstudio. Serviced Business Area. Vertikal angelegte Gärten. Privates Kino. Panorama-Laufdeck. Loungebereiche für Bewohner. Standort – besonderer Vorteil des Wohnkomplexes. Nur wenige Gehminuten vom zukünftigen Wohnort entfernt befinden sich soziale Infrastruktureinrichtungen, die beliebtesten Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten sowie öffentliche Verkehrsmittel. Die Bewohner befinden sich im zentralen Teil der Innenstadt von Dubai und können schnell zu den besten Sehenswürdigkeiten des Emirats gelangen. Society House by Invest Group Overseas – eine einwandfreie Lösung für Kenner eines luxuriösen Lebens und eine attraktive Investitionsoption.