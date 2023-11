New units for obtaining a resident visa and rental income close to Dubai Marina and Palm Jumeirah in The Community complex, JVT, Dubai, UAE

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

von €211,793

87–234 m² 2

Immobilien in Dubai zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Hilfe beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Multifunktionskomplex Oceanscape – auf der Insel Al Reem in Abu Dhabi. Besteht aus zwei 35-stöckigen Zwillingstürmen. Oceancape umfasst nicht nur Apartments mit 1-3 Schlafzimmern, sondern auch Stadthäuser und Einzelhandelsflächen. Der Entwickler des Projekts ist DAMAC Properties. Infrastruktur: - Parken; - CCTV-Kameras; - Sicherheit; - Concierge-Dienste; - Kinderspielplatz; - Fitnessstudio; - Schwimmbad; - Dampfbäder; - ein Whirlpool; - SPA-Salons; - Saunen. Ort: Oceanscape befindet sich in der Nähe der Hauptautobahnen von Abu Dhabi. Dank dessen ist das Stadtzentrum in nur 15 Minuten erreichbar. In unmittelbarer Nähe des Komplexes befinden sich mehrere Restaurants – La Brioche, Urban Portion und Natural Kitchen. Das Boutik Shopping Center liegt 7 Gehminuten von den Apartments entfernt. In der Nähe von Oceanskape gibt es Supermärkte wie Dikkan Saifan, Almaya Mart, Lulu Express Fresh Market und Waitrose. Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Investition Plus: - Kapitalrendite von 6%. - Ein Aufenthaltsvisum für einen Zeitraum von 3 bis 10 Jahren mit dem Recht auf Verlängerung. - Zinsfreier Ratenzahlungsplan. - Kommission 0%. - Hohe Nachfrage nach Mietern. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Fragen zum Kauf von Wohnungen!