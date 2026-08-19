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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Trabzon, Türkei

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Ortahisar
26
Araklı
17
Yomra
7
Akçaabat
5
15 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 255 m²
Stockwerk 5/5
4-Schlafzimmer- Wohnungen mit Meerblick in Trabzon in einem prestigeträchtigen Komplex Akyaz…
$259,447
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Wohnung 4 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/4
Vollständig möblierte 3-Schlafzimmer-Wohnung zum Verkauf im Elit Mahal-Komplex Die Wohnung b…
$115,095
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Wohnung 5 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 10
Natur, Meer und Talblick Wohnungen in Kaşüstü Trabzon Die Wohnungen befinden sich im Stadtte…
$172,579
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 4 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 10
Beeindruckendes Meerblick-Familienkonzept-Wohnung in Yomra Trabzon Die Wohnung befindet sich…
$171,421
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Wohnung 4 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/6
Geräumige Wohnung 500 M Entfernung vom Meer in Trabzon Araklı Die Wohnung befindet sich im S…
$112,557
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Wohnung 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 223 m²
Etagenzahl 5
Geräumige Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage in Bostancı Luxuriöse Wohnungen, die mit der…
$238,599
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Etagenzahl 10
Natur, Meer und Talblick Wohnungen in Kaşüstü Trabzon Die Wohnungen befinden sich im Stadtte…
$155,205
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Wohnung 4 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen zum Verkauf mit Meer und Naturblick im Araklı Center Araklı, einer der größten Bez…
$105,980
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Wohnung 6 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 4
Möblierte Meerblick-Wohnungen in Araklı Trabzon Die Wohnungen befinden sich in einem Wohnpro…
$144,781
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Wohnung 3 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen zum Verkauf mit Meer und Naturblick im Araklı Center Araklı, einer der größten Bez…
$135,515
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Wohnung 3 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/5
Geräumige Wohnung 500 m vom Meer entfernt in Araklı, Trabzon Diese Wohnung befindet sich im …
$72,390
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Wohnung 5 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen zum Verkauf mit Meer und Naturblick im Araklı Center Araklı, einer der größten Bez…
$139,965
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Wohnung 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 196 m²
Etagenzahl 5
3- und 4-Schlafzimmer-Wohnungen mit separater Küche in Ortahisar Beşirli, Trabzon Die Wohnun…
$187,636
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Wohnung 4 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Etagenzahl 5
3- und 4-Schlafzimmer-Wohnungen mit separater Küche in Ortahisar Beşirli, Trabzon Die Wohnun…
$166,788
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Wohnung 4 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Etagenzahl 4
Möblierte Meerblick-Wohnungen in Araklı Trabzon Die Wohnungen befinden sich in einem Wohnpro…
$115,095
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Eigenschaftstypen in Trabzon

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Trabzon, Türkei

mit Garten
mit Meerblick
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