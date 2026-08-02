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Neubauten zum Verkauf in Sultangazi

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Wohngebäude Stara Tem Sultangazi
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Wohngebäude Stara Tem Sultangazi
Sultangazi, Türkei
von
$312,000
Stara Tem Sultangazi ist ein modernes Wohnprojekt im europäischen Teil Istanbuls. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 23.500 m² und besteht aus 7 Wohngebäuden, die jeweils 13 Etagen umfassen. Angeboten werden Wohnungen mit Größen von 68 bis 204 m², wodurch sich das Projekt ideal …
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Binaa Investment
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Wohngebäude V Yeşilada
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Wohngebäude V Yeşilada
Sultangazi, Türkei
von
$443,717
V Yeşilada ist ein luxuriöses Wohnprojekt im Stadtteil Sultangazi in Istanbul. Es erstreckt sich über eine Fläche von 151.390,85 m², von denen 75 % als großzügige Grün- und Landschaftsflächen gestaltet sind. Das Projekt wurde von İsra Holding entwickelt und umfasst sowohl hochwertige Wohnung…
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