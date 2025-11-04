Wohnung in einem Neubau Stara Tem Sultangazi

Stara Tem Sultangazi ist ein modernes Wohnprojekt im europäischen Teil Istanbuls. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 23.500 m² und besteht aus 7 Wohngebäuden, die jeweils 13 Etagen umfassen. Angeboten werden Wohnungen mit Größen von 68 bis 204 m², wodurch sich das Projekt ideal für Familien eignet, die Komfort, großzügige Wohnflächen und modernes Design schätzen.

Stara Tem Sultangazi überzeugt durch seine strategische Lage direkt an der TEM-Autobahn, die eine schnelle Anbindung an alle Teile Istanbuls ermöglicht. Das Projekt verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur mit einem Hallenbad, Fitnessstudio, türkischem Hamam, Sauna, großzügigen Grünflächen und Kinderspielplätzen. Diese Einrichtungen sorgen für eine hohe Lebensqualität und machen das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren besonders attraktiv.

Merkmale des Projekts Stara Tem Sultangazi