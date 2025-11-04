Wohnung in einem Neubau Stara Tem Sultangazi

Stara Tem Sultangazi ist ein modernes Wohnprojekt im europäischen Teil Istanbuls. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 23.500 m² und besteht aus 7 Wohngebäuden, die jeweils 13 Etagen umfassen. Angeboten werden Wohnungen mit Größen von 68 bis 204 m², wodurch sich das Projekt ideal für Familien eignet, die Komfort, großzügige Wohnflächen und modernes Design schätzen.
Stara Tem Sultangazi überzeugt durch seine strategische Lage direkt an der TEM-Autobahn, die eine schnelle Anbindung an alle Teile Istanbuls ermöglicht. Das Projekt verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur mit einem Hallenbad, Fitnessstudio, türkischem Hamam, Sauna, großzügigen Grünflächen und Kinderspielplätzen. Diese Einrichtungen sorgen für eine hohe Lebensqualität und machen das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren besonders attraktiv.
Merkmale des Projekts Stara Tem Sultangazi
Strategische Lage – Die Nähe zur TEM-Autobahn ermöglicht eine schnelle Anbindung an verschiedene Stadtteile Istanbuls.
Modernes Design – Hochwertige Fassaden und ein komfortables Wohnumfeld.
Umfangreiche Freizeiteinrichtungen – Hallenbad, Fitnessstudio, türkisches Hamam, Sauna und Dampfbad.
Großzügige Grünanlagen – Gärten und Kinderspielplätze schaffen eine familienfreundliche Atmosphäre.
Tiefgarage – Sorgt für Komfort und Sicherheit der Bewohner.
Umfassendes Sicherheitssystem – Videoüberwachung und 24-Stunden-Sicherheitsdienst.
Sporteinrichtungen – Tennis- und Basketballplätze fördern einen aktiven Lebensstil.
Geschäfte innerhalb der Anlage – Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen für den täglichen Bedarf.
Nähe zu wichtigen Einrichtungen – Einkaufszentren, Schulen und Krankenhäuser befinden sich in unmittelbarer Umgebung.
Attraktives Investitionspotenzial – Die hervorragende Lage und die umfassende Infrastruktur machen das Projekt zu einer ausgezeichneten Wahl für Investoren.