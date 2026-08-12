Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Wohnimmobilien
  4. Studio
  5. Bergblick

Studio-Wohnungen mit Bergblick kaufen in Türkei

;
Mittelmeerregion
26
Antalya
13
Marmararegion
7
İstanbul
6
Zeig mehr
9 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Temapasa Sokagi, Türkei
TOP TOP
Studio 1 Schlafzimmer
Temapasa Sokagi, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 13/34
Komplett eingerichtetes Studio-Apartment mit Balkon im 13. Stock - Helis Mehr Residenz, Kart…
$111,950
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Doga Kececioglu
Sprachen
English, Türkçe
Studio in Marmararegion, Türkei
Studio
Marmararegion, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
$111,491
Eine Anfrage stellen
Studio 2 zimmer in Alanya, Türkei
Studio 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 3/9
$94,998
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Studio 2 zimmer in Alanya, Türkei
Studio 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Das Alanya-Projekt im Bezirk Payallar zeichnet sich als erstklassige Investition aus, da es …
$48,251
Eine Anfrage stellen
Studio 2 zimmer in Alanya, Türkei
Studio 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Das Alanya-Projekt im Bezirk Payallar zeichnet sich als erstklassige Investition aus, da es …
$48,097
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Erdemli, Türkei
Studio 1 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Etagenzahl 8
$41,719
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Akdeniz, Türkei
Studio 1 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Etagenzahl 13
Турция, МерсинОкончание строительства: 30/12/2025Квартир, 1+0, площадь 32 м2, 1+1, площадь 4…
$38,405
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Akdeniz, Türkei
Studio 1 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 11
price list 50% in cash for 12 months 1+0-52M2 from 42.000 € The characteristics of the…
$44,928
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Studio 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2/9
Neuer Komplex in Tomyuk, MersinDer Komplex besteht aus 2 Blöcken auf 9 EtagenZemin kat + 8 S…
$42,931
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen