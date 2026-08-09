Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Silivri
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Silivri, Türkei

;
2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Silivri, Türkei
Villa 4 zimmer
Silivri, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Villen mit Garten und Schwimmbad in Istanbul Silivri Die zum Verkauf stehenden Vil…
$516,780
Eine Anfrage stellen
Villa 1 zimmer in Silivri, Türkei
Villa 1 zimmer
Silivri, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
General information  Location: SILIVERI/SELİMPAŞA  Construction company: ACET  Area…
$565,305
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen