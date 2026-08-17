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Gewerbeimmobilien in Şile, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 370 m² in Şile, Türkei
Gewerbefläche 370 m²
Şile, Türkei
Zimmer 13
Schlafräume 13
Fläche 370 m²
Etagenzahl 3
Möbliertes Hotel mit hohem Ertragspotenzial in Ağva, Istanbul, zu verkaufen Das Hotel befind…
$702,921
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