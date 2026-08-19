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Gewerbeimmobilien in Ortahisar, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 1 200 m² in Ortahisar, Türkei
Gewerbefläche 1 200 m²
Ortahisar, Türkei
Zimmer 28
Schlafräume 28
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 3
Hotel zum Verkauf 3 km vom Flughafen in Pelitli, Ortahisar Das Hotel befindet sich in Pelitl…
$3,55M
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