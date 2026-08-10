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Wohnimmobilien in Ortaca, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Ortaca, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortaca, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 3/3
$179,044
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