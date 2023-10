Villas with private pools, Jacuzzis and saunas, Deşemealtı, Antalya, Turkey

Marmararegion, Türkei

von €456,123

Ein neues Projekt in Kagithane im europäischen Teil von Istanbul, in der Nähe des Flusses, umgeben von viel Grün. Das Projekt ist einzigartig, da Gewerbeflächen ( 41 Büros, 5 Geschäfte ) für den Komfort der Bewohner sowie ein Wohngebäude mit Apartments und sieben separaten Villen einbezogen werden. Zum Verkauf stehen 54 Apartments und 7 Villen. Jedes Apartment verfügt über eine Küche, ein Wohnzimmer, 1-2 Badezimmer, 1-3 Schlafzimmer, einen Balkon oder eine Terrasse. Villen haben 3 Schlafzimmer. Lage und nahe gelegene Infrastruktur In Kagithane gibt es viele Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser, Einkaufszentren und andere notwendige Infrastrukturen. Die Entfernung vom Komplex zu einigen beliebten Orten: Istanbul Flughafen - 30 km Istinyepark Mall - 3,5 km Maslak Acibadem Hospital - 8 km Bosporusbrücke - 7 km Fatih Sultan Mehmet Brücke - 6 km Nur wenige Gehminuten vom Komplex entfernt befinden sich zahlreiche Bushaltestellen und U-Bahnstationen.