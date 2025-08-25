  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Besiktas
  4. Wohnung in einem Neubau Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş

Wohnung in einem Neubau Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş

Besiktas, Türkei
von
$1,97M
;
17
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27911
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Besiktas

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Meerblick-Wohnuungen in Meeresnähe in Istanbul Beşiktaş

Die Wohnungen in einem Projekt zeichnen sich durch ihre vorteilhafte Lage aus. Beşiktaş befindet sich auf der europäischen Seite von İstanbul und zieht die Aufmerksamkeit durch den Blick auf den Bosporus auf sich. Darüber hinaus befindet sich die 15 Temmuz Şehitler Brücke in der Gegend.

Die Wohnungen zum Verkauf in İstanbul Beşiktaş befinden sich in fußläufiger Entfernung zum täglichen Bedarf und direkt vor den Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel. Die Immobilie ist 100 m vom Abbasağa Park, 250 m von der Technischen Universität Yıldız, 300 m vom Beşiktaş-Platz, 400 m vom Conrad Hotel, 500 m vom Sait Çiftçi State Hospital, 650 m vom Strand, 1 km vom Yıldız Park, 1,4 km vom Zorlu Center, 1,6 km vom Dolmabahçe Palast, 2,1 km von Ortaköy, 3 km von der 15 Temmuz Şehitler Brücke und 42 km vom Flughafen Istanbul entfernt.

Das luxuriöse Wohnprojekt besteht aus insgesamt 293 Wohnungen in 10 Blöcken mit 6 Etagen auf einem 17.650 m² großen Grundstück. Das Projekt ist reich an sozialen Einrichtungen wie einem Innen- und Außenpool, einem türkischen Bad, einer Sauna, einem SPA, einem Fitnessstudio, einer Vitaminbar, Wanderwegen, Kamelien, einem Kinderpool, Kinderspielplätzen, einem überdachten Parkplatz, einem 24/7-Sicherheitsdienst und Überwachungskameras.

Die Wohnung verfügt über eine separate Küche, einen Balkon und ein eigenes Bad. Die Immobilie ist mit einer reichhaltigen Ausstattung versehen, wie z.B. einer Stahltür, einem intelligenten Heimsystem, Küchengeräten, Laminat- und Keramikbelägen, einer Duschkabine, PVC-Fenstern mit Doppelverglasung und Balkontüren.


IST-01059

Standort auf der Karte

Besiktas, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New complex of villas with a private beach and a marina, Istanbul, Turkey
Şile, Türkei
von
$1,59M
Wohnanlage New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$785,922
Wohngebäude Apartment in İstanbul Turkey
Sariyer, Türkei
von
$109,396
Wohnanlage Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$302,964
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Beylikduzu, Türkei
von
$180,395
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Besiktas, Türkei
von
$1,97M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Alle anzeigen Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Mahmutlar, Türkei
von
$90,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Schlafzimmer Wohnung (1+1) 56 m2 auf einem hohen Stock steht zum Verkauf.Wir präsentieren Ihnen ein neues Elite-Investitionsprojekt im Zentrum von Mahmutlar von einem zuverlässigen Entwicklerunternehmen.Der neue Wohnkomplex liegt 550 Meter vom Meer entfernt und gehört zum Luxussegment, w…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Properties in excellent location close to Cleopatra Beach
Wohnviertel Properties in excellent location close to Cleopatra Beach
Wohnviertel Properties in excellent location close to Cleopatra Beach
Wohnviertel Properties in excellent location close to Cleopatra Beach
Wohnviertel Properties in excellent location close to Cleopatra Beach
Alle anzeigen Wohnviertel Properties in excellent location close to Cleopatra Beach
Wohnviertel Properties in excellent location close to Cleopatra Beach
Alanya, Türkei
von
$170,954
Eine Premium-Immobilie mit einer reichen Infrastruktur ist ein hervorragendes Angebot für Investoren und diejenigen, die moderne Immobilien zu wettbewerbsfähigen Preisen kaufen möchten. Der Komplex zeichnet sich durch helle und moderne Architektur, hochwertige Baumaterialien, vielfältige und…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Esenyurt residentional complex
Wohngebäude Esenyurt residentional complex
Wohngebäude Esenyurt residentional complex
Wohngebäude Esenyurt residentional complex
Wohngebäude Esenyurt residentional complex
Alle anzeigen Wohngebäude Esenyurt residentional complex
Wohngebäude Esenyurt residentional complex
Esenyurt, Türkei
von
$185,129
Warum dieses Eigentum 谷؟ Ein modernes Projekt mit einer großartigen Lage in einer sehr guten Gegend Dieses Projekt umfasst Apartmentmodelle in verschiedenen Stilen mit einem für Familien geeigneten sozialen Raum Neben der Anwesenheit einer Schule neben dem Komplex grenzt dieses Projekt …
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen