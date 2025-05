Wohnkomplex pod upravleniem Best Western Pokupka unita

Wohnkomplex der Premiumklasse im Stadtteil Altyntash von Antalya.

Das Projekt basiert auf dem Konzept von RESORT-STYLE LIVING, das die Vorteile des Resorts in einer entwickelten Metropole annimmt. Das Konzept des Wohnorts ist ein Ansatz für die Gestaltung und Schaffung von öffentlichen Räumen und Annehmlichkeiten, die Bewohnern eine Atmosphäre von Luxus, Komfort und Entspannung bieten, wie in einem Resort.

Hotelapartments mit dem Service eines Fünf-Sterne-Hotels kombinieren das Gefühl von zu Hause und einen Ort, wo alle Ihre Wünsche perfekt erfüllt sind. Für Zimmerbesitzer und Bewohner steht die gesamte Hotelinfrastruktur rund um die Uhr zur Verfügung:

Pool

Restaurant

Wellnesszone (Fitnesscenter, Sauna, Hamam)

Dachboden

Liegeplatz

Spielplätze

Planung:

1+1 Fläche 44 m2

2+1 Fläche 79 m2

Wohnungen mit einer Terrasse von 50 m2

Die Anzahl der Wohnungen - 127: 39 Hotelzimmer, 26 - Wohnungen, der Rest - der Besitzer des Grundstücks.

Der Preis beinhaltet: individuelle schlüsselfertige Zimmer, Wohnungen nach Alanya Standards.

Der Komplex befindet sich in einem modernen, dynamischen Bereich von Altyntas, der sich mit enormer Geschwindigkeit entwickelt! Business-Infrastruktur, die Anwesenheit von Einkaufszentren, Restaurants und Geschäften, Plätze für Erholung und Bildung von Kindern locken Gäste und Bewohner aus der ganzen Welt.

10 Minuten zum Meer. Es gibt einen Transfer zum Strand.

Leistungen

5-Sterne-Hotelkonzept

Zuverlässiger Bauherr

10 Minuten von der Küste

Conciergeservice

Sicherheit

Investitionen in Antalya

Antalya ist eine Stadtmarke, eine der am meisten besuchten Städte der Welt

Hochsaison 6-7 Monate im Jahr

Nahe Lage in Europa und GUS-Ländern

Anzahl

Bis zu +50% Preissteigerung des fertigen Projekts

Bis zu +15% ROI (Return on Investment)

15.000 – 36.000 € Mietereinkommen für das Jahr