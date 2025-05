Wohnkomplex Prestigious residential complex with a wide range of amenities in Bahcesehir, Istanbul, Türkiye

Der neue Wohnkomplex bietet 470 Wohnungen verschiedener Arten und Größen von 1+1 bis 5+1 in 5- und 8-stöckigen Blöcken. Es öffnet die Tür zum Leben umgeben von Grün in risikoarmen Gebäuden. 2+1 und 3+1 Apartments im Erdgeschoss verfügen über einen privaten Garten. Es wird auch kommerzielle Räumlichkeiten auf dem Gebiet - Geschäfte, Cafés, etc. Der Komplex bietet hervorragende Immobilienoptionen für Familien und Investoren.

Innenpool

Wanderwege

Sauna

Türkisches Bad

Basketballplatz

Kinderspielplätze

Sportkomplex

Erholungsgebiete (gazebos)

Einkaufen und Unterhaltung

Akbatı AVM – 15 min

Prestige Mall – 10 min

Marmara Park – 20 min

Mall of Istanbul – 25 min

Verkehr

Bushaltestellen – 1 min

Halkala Straßenbahnhaltestelle – 15 min

Mecidiyeköy U-Bahn-Station – 10 min

Flughafen Istanbul – 35 min

Gesundheit

Acıbadem Bahçeşehir Medical Center – 10 min

İstinye Liv University Hospital – 15 min

BHT Klinik Istanbul Tema Hospital – 20 min

Basaksehir State Hospital – 25 min

Bildung