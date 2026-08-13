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Wohnimmobilien in Narlıdere, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Narlıdere, Türkei
Villa 6 zimmer
Narlıdere, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 570 m²
Stockwerk 1/3
Villa mit großem Garten und Pool in einem Wohnprojekt in İzmir Narlıdere Narlıdere ist ein S…
$1,78M
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