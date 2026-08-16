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Penthäuser am Meer in Mugla, Türkei

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4 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Milas, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/2
Meerblick-Penthäuser in der Nähe des Flughafens in Bodrum Adabükü Adabükü ist mit seiner unb…
$167,420
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Penthouse 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Hier ist eine seltene Kombination, die in einem Objekt schwer zu finden ist: das Meer vor Ih…
$1,49M
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INEST HOMES
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Penthouse 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/2
Wohnung mit einzigartiger Aussicht und Terrasse in Strandnähe in Bodrum Turgutreis Die Wohnu…
$500,868
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Penthouse 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Stockwerk 3/3
Brandneue Wohnungen an der prestigeträchtigsten Küste von Bodrum Die zum Verkauf stehenden W…
$1,14M
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Immobilienangaben in Mugla, Türkei

mit Garten
mit Bergblick
mit Schwimmbad
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