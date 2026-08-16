Duplexes mit Bergblick kaufen in Mugla, Türkei

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Doppelhaus 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/3
4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einer Wohnanlage im Zentrum von Fethiye Fethiye ist ein…
$218,605
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Doppelhaus 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 2/3
Maisonette-Wohnungen mit 3 Schlafzimmern, 500 m vom Strand entfernt in Fethiye Çalış Diese W…
$377,097
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Doppelhaus 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse 3-Schlafzimmer-Wohnungen 700 m vom Meer entfernt in Fethiye Fethiye ist ein presti…
$349,335
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Doppelhaus 3 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 2/4
Symphonie von Natur und Moderne: Ihr zweistöckiges Paradies in FethiyeStellen Sie sich einen…
$571,996
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