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Häuser in Menemen, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Menemen, Türkei
Haus 5 zimmer
Menemen, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 1/2
Doppelhaushälften mit Gärten und Parkplätzen in İzmir Menemen Villakent Menemen Villakent li…
$444,123
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