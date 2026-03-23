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Gewerbeimmobilien in Menemen, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 1 100 m² in Menemen, Türkei
Gewerbefläche 1 100 m²
Menemen, Türkei
Zimmer 15
Schlafräume 15
Fläche 1 100 m²
Stockwerk 1/2
Betriebsbereite Fabrik mit eigener Kläranlage in İzmir İzbaş zu verkaufen İzmir, oft als Juw…
$2,24M
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