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Penthäuser in Manavgat, Türkei

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Penthouse 3 zimmer in Manavgat, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Manavgat, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 3/3
Möblierte 2-Schlafzimmer-Wohnung in einer Wohnanlage in Meeresnähe in Antalya Manavgat Die W…
$155,342
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