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Wohnimmobilien in Kozan, Türkei

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Haus 5 Schlafzimmer in Akarca, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Akarca, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 233 m²
Diese luxuriöse Villa im malerischen Viertel Fethiye, Mugla, bietet eine harmonische Mischun…
$1,49M
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Haus 6 Schlafzimmer in Akarca, Türkei
Haus 6 Schlafzimmer
Akarca, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 360 m²
Fethiye, einer der berühmtesten Urlaubsziele von Mugla, ist für seine atemberaubende natürli…
$1,25M
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