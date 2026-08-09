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Penthäuser in Konak, Türkei

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Penthouse 5 zimmer in Konak, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 276 m²
Stockwerk 45/46
Wohnungen mit Meer und Stadtblick in der Nähe der U-Bahn in Izmir Konak Konak ist eine wicht…
$1,76M
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