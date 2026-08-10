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Wohnimmobilien in Kartepe, Türkei

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8 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Kartepe, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Kartepe, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 219 m²
Etagenzahl 6
Wohnung an einem Ruhigen Ort mit Sozialen Einrichtungen in Kartepe Die Wohnung befinden sich…
$471,692
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Wohnung 4 zimmer in Kartepe, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kartepe, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 222 m²
Etagenzahl 6
Wohnung an einem Ruhigen Ort mit Sozialen Einrichtungen in Kartepe Die Wohnung befinden sich…
$479,784
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Doppelhaus 4 zimmer in Sapanca Yolu Caddesi, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Sapanca Yolu Caddesi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
$245,000
MwSt.
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LDV InvestLDV Invest
Haus 4 Schlafzimmer in Karpuzdere, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Karpuzdere, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 228 m²
Erleben Sie Elegantes Wohnen am Strand in Çınarcık, Yalova Entdecken Sie moderne, Doppelhaus…
$272,024
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Doppelhaus 3 zimmer in Sapanca Yolu Caddesi, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Sapanca Yolu Caddesi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
🏡Luxus-Lebensmittel Natur | Exclusive 2+1 Residence am Gate 41, Sapanca✨ Erwachen Sie atembe…
$175,000
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Kartepe, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kartepe, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/6
Harmony City, the arousing new project of ZERAY construction, It is established on the …
$90,268
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Wohnung 5 zimmer in Kartepe, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Kartepe, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Kocaeli, Türkei
$332,066
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Wohnung 4 zimmer in Kartepe, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kartepe, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Kocaeli, Türkei
$148,478
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