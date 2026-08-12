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Studio-Wohnungen mit Swimmingpool in İstanbul, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Temapasa Sokagi, Türkei
TOP TOP
Studio 1 Schlafzimmer
Temapasa Sokagi, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 13/34
Komplett eingerichtetes Studio-Apartment mit Balkon im 13. Stock - Helis Mehr Residenz, Kart…
$111,950
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Immobilienagentur
Doga Kececioglu
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English, Türkçe
Studio 1 zimmer in Yeniyol Caddesi, Türkei
Studio 1 zimmer
Yeniyol Caddesi, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 6
🏡 Smart Apartments in Küçükçekmece – keine Anzahlung, einfache Installationen- bereit UmzugB…
$135,000
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Immobilienangaben in İstanbul, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
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