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Penthäuser in Beyoglu, Türkei

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Penthouse 4 zimmer in Beyoglu, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen in einem Projekt mit horizontaler Architektur in İstanbul Beyoğlu Das Projekt mit …
$993 475
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