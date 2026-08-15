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Duplexes in Gemlik, Türkei

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Doppelhaus 4 zimmer in Gemlik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Gemlik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Stockwerk 3/4
Elegante Wohnungen in einem Komplex mit Pool in Bursa Gemlik Das Projekt befindet sich in Ku…
$209,370
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