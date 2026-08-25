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Büroräumen in Esenyurt, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Büro 107 m² in Esenyurt, Türkei
Büro 107 m²
Esenyurt, Türkei
Fläche 107 m²
Etagenzahl 35
Meerblick-Büros zu verkaufen in İstanbul Esenyurt Die zu verkaufenden Büros befinden sich im…
$232 317
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