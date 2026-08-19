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Wohnungen in Diyarbakir, Türkei

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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kalkan, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Wohnungen zum Verkauf in Neubau Wohnbau. Die Baustelle ist Kalkan. Kalkan ist eine erstaunli…
$400,859
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kalkan, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 80 m²
inspirierender Raum im Herzen von KalkanStellen Sie sich die perfekte Kombination aus Komfor…
$395,050
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Wohnung 2 zimmer in Karpuztepe, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karpuztepe, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Alanya, full of magnificent nature and traces of history, has become one of the most lively …
$203,860
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Wohnung 2 zimmer in Dicle, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dicle, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$132,233
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Topcular, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Topcular, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Diese Apartments befinden sich in Eyupsultan, einem der zentralsten und historischen Viertel…
$1,28M
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